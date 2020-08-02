إصابة مئات الأمريكيين بعدوى خطيرة بعد تناولهم البصل

الخليج 365:

أصيب حوالي 400 مواطن أمريكي من 30 ولاية بعدوى السالمونيلا بعد تناولهم البصل.

وأعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن البصل الأحمر الذي تنتجه شركة “طومسون الدولية”، ومقرها كاليفورنيا، هو مصدر محتمل للعدوى المعوية الحادة المنتشرة.

وأصدر المسؤولون قرارا بسحب جميع أنواع البصل التي من المحتمل أنه تم تخزينها بجانب الأحمر بسبب خطر انتقال مسببات المرض، وفقا لقناة “سي بي إس” المحلية.

وإلى حد الآن تم تسجيل 396 إصابة بالسالمونيلا في أمريكا، وتم إدخال 60 شخصا إلى المستشفى، ولا توجد بيانات عن أي حالة وفاة بسبب هذا المرض.

ولاحظت القناة، أنه تم رصد العدوى المعوية في كندا أيضا ومن المعتقد أنها مرتبطة بما يحدث في الولايات المتحدة، وحذرت السلطات الكندية من شراء البصل الأحمر المريكي لهذا السبب.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتعافى المرضى من العدوى دون علاج خاص، لكن في بعض الحالات، خاصة عند الأطفال وكبار السن، يمكن أن يصبح الجفاف المرتبط بهذا المرض، حادا ومهددا للحياة.

وتشمل أعراض السالمونيلا الحمى والقشعريرة والقيء والغثيان والصداع.