الأمة يوجه منسوبيه الولاة في الانتقالية بمباشرة مهامهم

قال حزب الأمة القومي، إنه اتخذ قراراً ملزماً لكافة مؤسسات الحزب المركزية والولائية في اجتماع المكتب السياسي الطارئ الخميس الماضي، موضحاً أنه يعني أن يذهب الولاة منسوبو الحزب لممارسة مهامهم مباشرة.

فيما سيتابع الحزب مع رئيس الوزراء أمر إصدار قانون الحكم الولائي بأسرع وقت “وإلا فإن الحزب ساعتها سيتّخذ القرار الذي سيكون ملزماً بما في ذلك ولاة الولايات من الحزب”.

وقال رئيس لجنة السياسات بالمكتب السياسي للحزب إمام الحلو في توضيح صحفي اليوم الأحد وفق صحيفة السوداني : “ولأن هذا القرار مركزي من المكتب السياسي، فإنه مُوجّهٌ لكل مؤسسات الحزب الولائية للعمل بموحبه”.

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ووجه، منسوبي الحزب داخل وخارج المؤسسات بتوضيح هذا الأمر وإزالة اي لبس ربما تسعى اليه قوى الردة والثورة المضادة، وكذلك بعض قوى الحرية والتغيير التي ربما تسعى لإحداث بلبلة وفراغ سياسي تتسلل منه إلى مفاصل السلطة في الولاية.

وأشار إلى أن المكتب السياسي ناقش في اجتماعه الخميس الماضي الموضوع الوحيد لمدة ست ساعات متوالية، منها ساعة ونصف استمع فيها بداية لتقرير مفصل ووافٍ من الصديق الصادق المهدي عضو اللجنة المكلفة، وأحاط المكتب السياسي بالملابسات التي حدت بمجلس التنسيق لاتخاذ القرار بانسحاب الولاة منسوبي الحزب من ولاية ولاياتهم.

وقال إنه وبعد نقاش مستفيض وبحضور أحد الولاة عضو المكتب السياسي، الذي أوضح موقفه للمكتب السياسي، اتّخذ المكتب (6) قرارات وردّت في البيان الصادر في نفس يوم الخميس، وأهم بنوده أن المكتب يؤكد على قرار الحزب بشأن تعيين الولاة عامة أي رفض طريقة تعيين الولاة من قبل رئيس الوزراء،

وطالب رئيس الوزراء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة بأسرع وقت وإلا سيتخذ الحزب من قرارات بما يمليه عليه الواجب الوطني والمسؤولية التاريخية، وقرر تشكيل لجنة لرفع خطة تعامل الحزب مع الحكومة الانتقالية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )