الحجاج يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق

بدأ حجاج بيت الله الحرام، الأحد، ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية.

وتم تطبيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم، خلال رمي الجمرات.

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ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد جرت تحركات الحجاج وخطة التفويج نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية، لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيا، بوضع مسارات ملونة محددة تحدد حركة الحجيج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم.

وبعد الانتهاء من الرمي في مشعر منى يتوجه الحجاج إلى مقر سكنهم في مشعر منى استعدادا للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

وأعلنت السعودية استكمال جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة في المسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )