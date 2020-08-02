شاهد بالفيديو : إنهيار سد بوط بالنيل الأزرق ومصر تؤكد تضامنها مع السودان

أعربت مصر عن تضامنها مع السودان إثر حادث إنهيار سد “بوط” بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، مسفراً عن تدمير مئات المنازل.

وأكد بيان للخارجية المصرية وفق سكاى نيوز “وقوف مصر جنباً إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث وذلك من منطلق الروابط الأخوية التى تربط شعبي وادي النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التى تجمع البلدين.”

وأدى انهيار السد بسبب الأمطار الغزيرة إلى تدمير 600 منزل وتعرّض منازل أخرى إلى الفيضان”. لكن السكان تمكنوا من مغادرة منازلهم.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أنّ السد كان يحوي 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب والري، لكن المسؤولين السودانيين لم يتمكنوا من حصر الأضرار بعد بسبب عجز وصول الأجهزة المعنية إلى المنطقة.

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وقالت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق، نسيبة كلول، إن المياه حاصرت 600 أسرة أخرى في أحد الأحياء، مع تعذر الوصول اليها، وأوضحت أن المياه غمرت المنطقة من 3 اتجاهات.

وحذرت المسؤولة الحكومية من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل فيها “سد بوط” عصب الحياة بالنسبة لها وتضم سوقا كبيرة وأكثر من 9 مدارس للتعليم الأساسي، وظلت طوال فترة الحرب ملاذا آمنا للنازحين من جميع أرجاء الولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )