الري تنبه المواطنين وتطالب بتوخي الحيطة و الحذر

التاريخ: 02-أغسطس-2020
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نبهت الادارة العامة لشئون المياه والخزانات المواطنين والجهات المختصة اتخاذ الحيطة والحذر من ارتفاع المتوقع لمنسوب المياه بعدد من الخزانات ودعتهم الى الحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم
وورد فى نشرة لجنة الفيضان التى تصدر من الادارة العامة لشئون المياه والخزانات وفق ( سونا ) بان حبس الدمازين – سنار سيشهد ارتفاعا اضافة الي حبس الخرطوم-شندي وحبس شندي –عطبرة وحبس خشم القربة –عطبرة وحبس عطبرة – سد مروي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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