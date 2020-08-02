الري تنبه المواطنين وتطالب بتوخي الحيطة و الحذر

التاريخ: 02-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements نبهت الادارة العامة لشئون المياه والخزانات المواطنين والجهات المختصة اتخاذ الحيطة والحذر من ارتفاع المتوقع لمنسوب المياه بعدد من الخزانات ودعتهم الى الحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم وورد فى نشرة لجنة الفيضان التى تصدر من الادارة العامة لشئون المياه والخزانات وفق ( سونا ) بان حبس الدمازين – سنار سيشهد ارتفاعا اضافة الي حبس الخرطوم-شندي وحبس شندي –عطبرة وحبس خشم القربة –عطبرة وحبس عطبرة – سد مروي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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