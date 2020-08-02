القبض على متهمة بتهمة حيازة نقد أجنبي

القت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ، وفتحت بلاغات تحت المواد ٥٧ /أ و ٨٨ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م و يستمر التحري جارياً ، بعد ضبط مبلغ ٢٦٦ الف دولار أمريكي مع المتهمة. وكشفت لجنة إزالة التمكين انها تحركت بناءً على معلومات توفرت لديها تفيد بنشاط أجانب في الاتجار بالنقد الاجنبي والذي يعد بانه تخريب للاقتصاد الوطني ،

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و تحصلت اللجنة وفق ( سونا) على أمر تفتيش مقر المشتبه بهم من النيابه العامه بناءًا على شكوى تقدمت به ، حيث قامت الشرطة بمداهمة مقر المشتبه فيهم بأحد الفنادق السبت وتم ضبط مبلغ ٢٦٦ الف دولار أمريكي مع المتهمة (أجنبية) والتي حاولت عند القبض عليها تقديم رشوة للقوة المنفذة ولكن لم تفلح فتم القبض عليها

واودعت الحراسة بعد أن قيد في مواجهتها دعوى جنائية . وأكدت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد بأن أعينها مفتوحة في كل الأيام لمواجهة مخربي الاقتصاد الوطني والذين يضمرون الشر للبلد وثورته وسلطته الانتقالية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )