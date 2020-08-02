المؤتمر السوداني يقبل استقالة الماحي من الحزب بعد تعيينه والياً

التاريخ: 02-أغسطس-2020
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قبلت اللجنة التسييرية لحزب المؤتمر السوداني ولاية سنار، الاستقالة المقدمة من رئيس الحزب بولاية سنار الماحي محمد سليمان، نسبة لتكليفه والياً،
وتم وفق صحيفة السوداني تكليف الباشمهندس حامد احمد حامد رئيساً لحزب المؤتمر السوداني ولاية سنار ، وأحمد الخاتم يوسف للأمانة العامة للحزب بالولاية.
وأشار بيان من الحزب إلى أن التكليف محدد بمهام محددة على راسها قيام المؤتمر العام للحزب لانتخاب رئيس ومكاتب تنفيذية لتفعيل عمل الحزب خلال الفترة المقبلة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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