وفاة نجم المريخ إبراهومة…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقل إلى جوار ربه يوم السبت بود مدني الكابتن إبراهيم محمد علي الشهير بابراهومة سيد الاسم نجم نجوم الكرة السودانية والمريخ في العهد الذهبي الستينات. وزامل الفقيد نجوم المريخ في ذلك الوقت ماجد والتقر وزيدان ووزة وجقدول وعبد الله عباس والحارس هاشم محمد عثمان.

والمرحوم ابرهومة هو شقيق الكابتن حمد النيل لاعب الهلال العاصمي والاتحاد مدني الأسبق. ويعتير الكابتن إبراهومة من أعظم نجوم الكرة السودانية عبر التاريخ.

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