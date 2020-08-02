والمخطط اللئيم !.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️البرمجه التي وزعها اعلام الاتحاد العام اعدتها لجنة المسابقات وعليه فإن انكار (باني) لها غير مبرر ولا يُفهم الا في سياق العكننه والاجنده الخفيه .

▪️انتظار تعديل اللائحه ليس مبرراً لتعطيل البرمجه ذلك ان التعديل المطلوب في اللائحه يتعلق بامور اداريه مثل حوافز الحكام وغيره .

▪️(باني) قاد جناح المعارضين لاستئناف النشاط في اجتماع مجلس الاداره عبر الاتصال الشخصي والترحيل بعربته الخاصه في يوم التصويت ورغم سقوط مقترح التعطيل الا ان الرجل لا يزال يواصل المخطط المسموم !! .

▪️يُخطي باني كثيراً إن ظن انه بات في مقام مواجهة شداد ويخطي اكثر ان وضع يده بيد جماعات اخري خارج الاتحاد .

▪️باني وضع نفسه في الخندق المعادي لشداد وعليه تحمل تبعات ذلك .

???? ضعف اداء وزارة الرياضه مرده عدم خبرة الوزيره فضلاً ضعف الوكيل والذي يعتبر الاضعف في تاريخ الوزاره .

▪️كل مؤهلات الوكيل انه ابن سيد سليم !!

▪إن كانت للبوشي خبره في قطاع الشباب فالوكيل لا خبره له لافي الشباب ولا في الرياضه !!

▪️من عجب ما يتردد ان الوكيل يعادي الاتحاد العام بزعم ان شداد اقصى والده من المنتخب !!

▪️لا نقول ان الوكيل بات دميه في يد صحفي لكنا نقول ان اخبار الوزاره باتت تظهر في موقع معتصم جعفر قبل ظهورها في موقع الوزاره !!

▪️لهفي على كرسي جلس عليه يوماً المقدم عبد الفتاح حمد وقاد منه منتخب السودان الفائز بكاس الامم .

????الوضع بالهلال اضحى لا يطاق والنادي الاول بالسودان بات على حافة الانهيار .

▪️اسوأ رئيس بتاريخ الهلال اوقف الصرف المالي ورغم ذلك يرفض التنحي !!

▪️هدم اجمل نادي بالسودان و حطم المكاتب الاداريه ولم يبق الا المسرح الذي تم استخدامه كإستديو خارجي لقناة الكاردينال !!

▪️المئات من مقتنيات النادي من اجهزة تكيف ومراوح وشاشات واثاثات لا يُعرف مصيرها وحديث عن دفارات خرجت بها في جنح الظلام !! .

▪️الاتحاد العام كلف لجنه امنيه باستلام النادي والاستاد بما يعني الفراغ الاداري بالهلال او على الاقل عدم اهلية الاداره الامر الذي يجب ان يستتبعه تعين لجنة تطبيع .

▪️ما يحدث بالهلال اليوم محزن وغير مسبوق

▪️ما يفعله الكاردينال من هضم حقوق اللاعبين من اجانب ومحليين والشكاوي التي احتشدت بالفيفا مخطط كاردينالي لتسميم الاجواء للقادمين الجدد .

▪️كردنه وضع قنابل مفخخه قبل المغادره وعلى الاتحاد العام الانتباه للمخطط .

▪️حرمان اللاعبين من مرتباتهم و حرب الجوع التي مارسوها بمعسكر اللاعبين مخطط بغيض لتنفير اللاعبين وما يستتبع ذلك من تمرد يؤدي لفقدان اللقب .

▪️صمت الاتحاد على ما يحدث بالهلال غير مقبول والتراخي يعني مزيد من المصاعب .

▪️تجاهل الاتحاد للحال المايل بالهلال قابله اهتمام من وزير الرياضه الجديد و الذي شرع في مشاوراته لتشكيل لجنة تسيير .

▪️الاتحاد احرج انصاره بالهلال والامر يتجه بهم نحو قبول تدخل الوزاره في الشأن الهلالي .

???? عبد اللطيف هارون (اداري بالهلال) قال سيكتب سلسلة حلقات عن تجربته الاداريه بنادي الهلال !!

▪️ربما ظن الفرحان انه حمدنا الله او البابا !!

▪️تجربة الفرحان لا نعرف عنها شيئاً غير ملاحقة اللاعبين لاخذ صوره حتى لقبوه بمستر سلفي .

▪️عموماً نتمنى ان يحدثنا الفرحان في مذكراته المرتقبه عن الاداري الذي لهف 600 مليون من مال المنشئات قبل اجباره على ردها وعن الاداري الذي ساوم فندق كوستي على نصيبه من الاقامه وعن من ظل يلهف من حوافز اللاعبين وعن وعن الكثير الذي سنورده في قادم الايام .

???????? كلام سياسه .

▪️ظهور الكوز الصافي جعفر في فضائية النيل الازرق مسخ علينا العيد .

▪️عمار شيلا مدير النيل الازرق ونجل المرحوم شيلا مسئول الاعلام بالمؤتمر الوطني لا يزال يدير النيل الازرق وفق التزامه الحزبي .

▪️وجود شيلا بالنيل الازرق حتى اليوم يؤكد ان وزارة الاعلام لا تزال متقاعسه عن تنظيف الساحه من الفلول