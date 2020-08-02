تسجيل (94) حالة إصابة جديدة بكورونا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية مساء اليوم السبت، تسجيل (94) حالة إصابة بـ(كورونا) و(6) وفيات و(18) حالة شفاء. وذلك بحسب التقرير الوبائي ليومي الخميس 30 يوليو والجمعة 31 يوليو 2020م، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات منذ بدء الجائحة إلى (11738) حالة إصابة و(752) حالة وفاة حالة و(6137) حالة تعافي.

وسجّلت ولاية الخرطوم (33) حالة جديدة، الشمالية (17)، كسلا (17)، البحر الأحمر (10)، نهر النيل (9)، الجزيرة (7)، غرب كردفان حالة واحدة.

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