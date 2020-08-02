دروب الفيفا كلنا عارفنه !!.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* درج قرقوش حاكم دولة الكورة السودانية علي رفع علم الفيفا كلما ما إقترب منه الأعداء الذين مجرد سماعهم دوى مدافع اسم الفيفا يلملمون أمتعتهم ويتراجعون ويتبسم الحاكم الأوحد قرقوش وهو يردد : ما قلنا ليكم الفيفا قاعد أبعدوا من الشر بعيد !!

* ولو رجعنا لكلام الفيفا الذى لا يُرد وخالي من فيروسات قرقوش الخنفشارية نجد كل التهديدات لا مكان لها من الحقيقة وتماثل ضرب البندقيه في البحر !!

* الفيفا قال بعد أن عمت الكوفيد 19 كل العام بالصوت الواضح الصريح أوقفوا النشاط مافي كورة ولعب !!

* وللمرة الثانية أكدت الكاس أى لاعب يتم إستدعاءه للمشاركة في المنتخبات القومية من حقه عدم المشاركة والحبه ما تجيه حتي لو قرقوش أصر وبرقو ألح وصرح بأن عدم الإمتثال يمثل جانحة تستوجب العقاب !!

* طبعاً هنالك مروجاتيه لكل مايصرح به قرقوش ويؤكدوا أن حديثه صاح والفيفا بيسمع كلامه !!

* و.. يقوم الجماعه الذين سلطتهم الله لحكم الكورة السودانية في الأندية بدون علم وبلا معرفة يصدقوا الكلام ويرجعوا الي الخلف ويمتثلوا لتهديدات قرقوش وبرقو المفارق دربو !!

* ومن حيث لا يعلم ويدرى خرجت لقرقوش من بين كنداكه راسها أقوى وقالت يابرقو فض المعسكر ومافي كورة بتلعب !!

* بت البوشي بتلعب ولا بتلعب !؟

* والنار ولعت قرقوش يؤكد الموسم سنتمه لو رضيت ولاء أو رفضت تسمع الكلام !

* عندما تأكد قرقوش الكنداكه مصرة ولم تتزحزح يالقصر الجمهورى جيناك نحن في حواك من بنت البوشي !!

* وناس القصر قالوا ليه ننتظر نشوف آخرتها ونشاور حمدوك وناس المقاومه وحركتهم لو إستجابوا لطلبكم ننفذ علي طول !!

* وخرج وفد قرقوش وهو يردد ( يايوم بكره ما تسرع تخفف لينار وجدى !!)

@ تمام التمتام:ــ

استضافت قناة السودان الرئيسة في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك عدد من قادة نادى الزوارق بينهم أ.د. معاويه شداد زول هادى ورزين ويعتبر موثق تاريخي وحكي لينا عن بداية نشأة النادى في عام 1923 والتطورات وإحضار الباخرة الملكة والكلام إحلو وفجأة تدخلت مقدمة البرنامج قائلة نسمع أغنية من ياسر تمتام وتمتم تمتام بتمتمةٍ ليس هو صانعها و… نعود للبروف معاوية وقبل أن يواصل في السرد عادت المذيعة وتقاطع بأغنية من تمتام ! وقبل الختام نسألكم ياناس تلفزيون عموم السودان : نوع المذيعات ديل بتلقوهم وين ؟! اللهم طولك ياروح !!