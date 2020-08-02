عاجل.. بيان جديد من السودان بشأن مصابي ووفيات كورونا (اعرف التفاصيل)

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الأحد 2 أغسطس 2020
سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11738 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 752 حالة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 6137 حالة.
كانت قد أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالعاصمة السودانية الخرطوم، قراراً يقضي بتمديد حظر السفر من والي ولاية الخرطوم سواء للمركبات العامة او الخاصة لما بعد عيد الأضحى وفقاً لإجراءات الطوارئ الصحية، فيما عدا الاستثناءات المحددة سلفاً لحملة التصاريح، وجاء ذلك القرار ضمن جملة من القرارات اتخذتها اللجنة استناداً علي التقارير والتوصيات التي استمعت اليها اللجنة في اجتماعها رقم (72).
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