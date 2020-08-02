وزير الخارجية المصري - سامح شكري

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد عن تضامنها مع جمهورية السودان الشقيقة إثر حادث إنهيار سد "بوط" بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، مسفراً عن تدمير مئات المنازل. وأكد البيان، وقوف مصر جنباً إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، وذلك من منطلق الروابط الاخوية التى تربط شعبي وادى النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التى تجمع البلدين.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مصر تصدر بيانا مهما بشأن انهيار سد "بوط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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