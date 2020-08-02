فيفا يحدد موعد حسم قضية البرازيلي مع المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 26 من اغسطس الجاري موعداً لحسم قضية لاعب المريخ السابق البرازيلي ماركوس والذي دفع بشكوى ضد إدارة الأحمر

ويطالب اللاعب بحسب وكيل أعماله بمبلغ (26) ألف دولار، بالإضافة إلى بعض الأتعاب الأخرى.

وقال اللبناني صلاح حداد وكيل اللاعب البرازيلي ماركوس لـ(باج نيوز)، إنه تسلّم خطاباً من الاتحاد الدولي مؤخراً يشير فيه إلى التاريخ النهائي لحسم القضية وهو 26 أغسطس الحالي.

وأضاف بأنهم يطالبون المريخ بمبلغ وقدره (26) ألف دولار نظير العقد الذي أبرم، بالإضافة إلى بعض الأتعاب الأخرى- حسب قوله.

وأشار الوكيل اللبناني إلى أنهم ظلوا ينتظرون حل أزمة اللاعب البرازيلي من قبل إدارة المريخ لكن دون جدوى مما كبدهم خسائر مالية كبيرة- على حد وصفه.

ونوه إلى ضياع فرصة انتقال اللاعب لنادي نجران السعودي بسبب رفض مسؤولي المريخ التعامل معهم لحسم انتقاله، بالإضافة إلى رفضهم كذلك احتراف اللاعب بنادي الحمرية أحد أندية الدرجة الأولى بالإمارات.

واوضح أن إجراءات انتقال لاعبه إلى المريخ سليمة، وتمت عن طريق سيستم الانتقالات الشهير بـ(tms).

وقطع بأن المسؤولية الأولى فيما يتعلق بعدم مشاركة اللاعب تعود إلى المريخ واتحاد الكرة آنذاك.

ولم يتردد الوكيل اللبناني في التأكيد على ثقتهم في سلامة موقفهم، وأشار إلى أنهم دفعوا بالمستندات المطلوبة عبر المحامي الخاص بهم وتسلمو رد (الفيفا) وينتظرون حسم القضية.