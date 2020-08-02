الإتحاد السوداني يحذّر رئيسا الهلال والمريخ

الخليج 365 :

أطلق اتحاد كرة القدم السوداني، اليوم السبت، تحذيرا لناديي الهلال والمريخ، بخصوص الجمعيتين العموميتين المقبلتين لإجازة نظامهما الأساسي.

وقال محمد جلال، نائب رئيس الاتحاد، ورئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء، في تصريحات “: “على الهلال والمريخ فتح باب العضوية، لجميع الراغبين في تجديد عضوياتهم السابقة، وذلك بعد دفع الاشتراكات، لحضور الجمعيتين العموميتين، لإجازة النظام الأساسي”.

وأضاف: “سنشرف بأنفسنا على ترتيبات هذه العضويات، حتى لا تسقط عضوية البعض، ولن نسمح بجلب الأعضاء الحافلات.. بل سنسمح بحضور العضو الراغب في تسديد الاشتراك لتجديد عضويته بنفسه، كما سيحصل على الإيصال المالي بنفسه”.

يذكر أن فترتي عمل مجلسي الهلال والمريخ قد انتهت، وتنتظر قواعدهما الجماهيرية بفارغ الصبر فتح باب العضوية، تمهيدا للاشتراك في تحديد مصير الناديين الإداري، بحلول العام الجديد.