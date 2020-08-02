شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشرت الإعلامية السودانية المعروفة تغريد الخواض أول أيام عيد الأضحى المبارك صور حديثة لها قدمت بها التهنئة لمتابعيها عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة العيد.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أشعلت صور الإعلامية السوشيال ميديا وحصدت آلاف الإعجابات والتعليقات الإيجابية, كما وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواق التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن الخواض اشتهرت داخل مواقع التواصل الاجتماعي باسم وزيرة “القراية” على خلفية إنتشار شائعة قوية بتعيينها وزيرة للتعليم في وقت سابق. Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. وزيرة (القراية) بالسودان تشعل السوشيال ميديا بجمالها الملفت للأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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