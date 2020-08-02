الغرفة التجارية تطالب بإقالة وزير التجارة مدني عباس مدني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طالبت الغرفة التجارية بإقالة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني من منصبه لفشله في إدارة ملف التجارة.

وكشف عضو الغرفة التجارية محمد مصطفي احمد خليفة في حديث ل (أول النهار) عن تحرك موكب الموردين، والمصدرين، ورجال الصناعة، من أمام وزارة التجاره والصناعة إلى القصر الجمهوري، في يوم الأحد الموافق ١٦ أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحا

لتسليم رئيس اللجنة الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو مزكره مطالبين فيها باعفاء مدني عباس من التجارة والصناعة، لاسباب القصور والفشل المريع في حل مشاكل ومعوقات التجارة والصناعة في البلاد مما تسبب في خسائر كبيره لهم وللاقتصاد السوداني.

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