شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ‏ضبطت قوة من الشرطة، أجانب(رجل وإمرأة) يعملون في تجارة النقد الأجنبي،وبناءاً على معلومات وبأمر تفتيش من النيابة ضبط المتهمين بأحد فنادق الخرطوم وبحوزتهم مبلغ “266” ألف دولار ، وأتخذت الإجراءات القانونية، وقدم أحد المتهمين مبلغ “14.900”دولار رشوة للقوة وضبطت كمعروضات وفتح بلاغ منفصل بذلك.

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كانت هذه تفاصيل خبر قدموا رشوة 14900دولار ..ضبط تجار عملة اجانب في الخرطوم بحوزتهم أكثر من ربع مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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