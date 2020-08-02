الولاية الشمالية.. مدنيون يدمرون موقعا أثريا “بكوشية” و58مليار تقديرات الخسائر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اقدم مدنيون اهليون بالولاية الشمالية؛ على تدمير موقع (المراغة) الأثري؛ لمدينة كوشية تعود للقرن الخامس قبل الميلاد.

وبحسب المواطن “عمر الحاج” أن المعدنيين إستخدموا الآليات الثقيلة للبحث عن قطع أثرية. وقد أدى ذلك لتدمير كبير لهذا الموقع الأثري المهم والذي لم يحظى بعمليات إكمال التنقيب فيه بعد.

يقع موقع المراغة في صحراء بيوضة ٦٦ كلم جنوب كورتي. في ٢٠٠٠ أجرى عالم الآثار الأمريكي تيموثي كندال عمليات مسح أثاري أدت لمعرفة أن موقع المراغة يمثل مدينة كوشية (مجهولة) تعود للقرن الخامس/الرابع قبل الميلاد. وتم التخطيط للعودة لإكمال المسح الآثاري وعمليات التنقيب في حال توفر الميزانية اللازمة لما يحمله الموقع من أهمية تاريخية قد تضيف الكثير لقراءة التاريخ السوداني القديم.

وبحسب عمر أن السلطات ألقت القبض على الضالعين؛ لكنها أفرجت عنهم قبيل العيد دون ضمانات مالية؛ ونوه إلى أن التقديرات الأولية لعمليات الصيانة والحفريات نتيجة تدمير الموقع ناهزت ال ٥٨ مليار جنيه