الكويت توجّه صفعة للمصريين مع استئناف الرحلات التجارية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تصدر وسم (#لا_لرحلات_عوده_المصريين) قائمة الترند بموقع “تويتر” في الكويت وذلك في أعقاب قرار كويتي رسمي بحظر دخول المسافرين القادمين منها إلى البلاد، مع بدء التشغيل للرحلات التجارية السبت.

وشمل قرار الحظر الكويتي 31 دولةً من ضمنها مصر، وتلك الدول هي: الهند – ايران – الصين – البرازيل – كولومبيا – أرمينيا – بنجلاديش – الفلبين – سورية – إسبانيا – سنغافورة – البوسنة والهرسك – سريلانكا – نيبال – العراق – المكسيك – اندونيسيا – تشيلي – باكستان – لبنان – هونغ كونغ – ايطاليا – مقدونيا الشمالية – مولدوفا – بنما – بيرو – صربيا – مونتنيغرو – جمهورية الدومنيكان – كوسوفو.

ووفقاً لما أعلنته هيئة الطيران المدني في الكويت فيشمل المنع من كان متواجدا في تلك الدول الـ31 خلال 14 يوما قبل موعد السفر حتى اشعار آخر .

الطيران المدني : بناء على تعليمات السلطات الصحية يمنع دخول الركاب الأجانب القادمين من 31 دولة الى مطار الكويت الدولي ويشمل المنع من كان متواجدا في هذه الدول خلال 14 يوما قبل موعد السفر حتى اشعار آخر .

وقال عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالله الكندري: “تواصلت مع وزير الصحة لمنع القادمين من مصر واعتبارها من الدول عالية الخطورة بتفشي وباء كورونا وبحمد الله تم ادراجها من الدول الممنوعة”.

وأكدت الأمر الخاص بمنع المصريين من دخول الكويت النائب صفاء الهاشم في تغريدةٍ بتويتر.

استئناف الرحلات التجارية

من جهته،قال رئيس الطيران المدني الكويتي سلمان الحمود الصباح، في تصريح صحفي، إن “اليوم الأول (السبت) للمرحلة الأولى (6 أشهر) لخطة استئناف الرحلات التجارية انطلق بنجاح”.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف التشغيل وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأهاب بجميع المسافرين والعاملين في مباني المطار بـ “ضرورة الالتزام بالضوابط الصحية والارشادات التي تصدر سواء من وزارة الصحة او الإدارة العامة للطيران المدني”.

وتتضمن هذه المرحلة تشغيل 30 بالمئة من طاقة المطار للطائرات المغادرة والقادمة، وألا يزيد عدد الركاب يوميا عن 10 آلاف، وأن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 يومياً.

ووضعت الكويت خطة من 3 مراحل للعودة إلى الحركة الطبيعية للمطار، بحيث تكون المرحلة الثانية بنسبة لا تزيد على 60 بالمئة، على ألا يزيد عدد الركاب عن 20 ألفاً يومياً، والحد الأقصى للرحلات 200 يومياً، وتمتد أيضاً 6 أشهر.

أما المرحلة الأخيرة، فتبدأ في أغسطس/آب 2021 بنسبة تشغيل 100بالمئة، ويصل عدد الركاب إلى أكثر من 30 ألفاً يومياً، والحد الأقصى للرحلات 300 يومياً.

#لا_لرحلات_عوده_المصريين

وبالعودة إلى تعليقات الكويتيين على قرار منع المصريين من دخول الكويت ضمن قائمة الدول الـ31، فقد لاقى القرار ارتياحاً كبيراً بين المغرّدين الكويتيين، مذكرين بتصرفات الوافدين المصريين في الآونة الأخيرة، خاصةً خلال الحظر الذي فرضته السلطات الكويتية لمواجهة وباء كورونا، وقد أدّت تلك التصرفات لتفشي الوباء في البلاد -وفق المغرّدين-.