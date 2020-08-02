اتفاق صلح بين الرزيقات والفلاتة بعد دفع ديات القتلى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توصل طرفا التفاوض من الرزيقات والفلاتة في مؤتمر الصلح المنعقد بينهما في نيالا لاتفاق قضي بدفع ديات مغلظة من الفلاتة بما يعادل ثلاثة اضعاف الدية لسبعة من قتلى الرزيقات، بينما التزم الرزيقات بدفع دية عشرة من قتلى الفلاتة .

وابان مصدر مطلع (لسونا) أن ناظر عموم الرزيقات تكفل بلسم قبيلته بدفع دية ٤٩ آخرين من الفلاتة موضحا انه تم تكوين لجنة من الطرفين للتحرك في مناطق الفلاتة لاخطارهم بما تم الاتفاق عليه، وحثهم على العمل لحفظ الامن والاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع من المقيمين والعابرين.

واضاف المصدر (لسونا) أن جلسات مؤتمرالصلح شابها توتر وتعثر لعدة ايام الا ان تدخل اعيان مدينة نيالا ونافذين من قيادات الولاية بالمركز قاد الى التوصل لهذا الاتفاق.

و أعرب المصدر المقرب من المفاوضات عن أمله أن يكون هذا الاتفاق نهاية لكل النزاعات ومدخلاً للوصول إلي السلام الاجتماعي الشامل بالولاية.

تجدر الإشارة إلىأنه كان قد وقع صراع بين الفلاتة والرزيقات على المرعى أدي الى مقتل ٦٦ من الطرفين، وتم تكوين لجنة للتفاوض برئاسة أمين عام الحكومة حامد التيجاني، ولجنة الأجاويد برئاسة الناظر التوم دبكة ناظر عموم بني هلبة وتحت اشراف الوالي السابق لولاية جنوب دارفور بتكليف من الوالي الحالي موسى مهدي.