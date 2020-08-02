السيادي والمالية يعمقان معاناة الناس

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في وقت تعاني فيه البلد من أزمة اقتصادية طاحنة ونقص حاد فى الموارد وعجز عن توفير المستلزمات من وقود ودقيق ودواء ، فى هذا الوقت الذى تضطر فيه الحكومة الى تعديل الموازنة (الضاربة اصلا) فإن المجلس السيادى بكل آسف يخرج علينا بسيئة لاتغتفر وتشاركه فى ذلك بل قل تسبقه وتقع عليها مسؤولية الخطأ قبله وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بتصديقها مبالغ ضخمة لشراء سيارات الى القصر بحسب ما ورد فى الزميلة اليوم التالى ، ونقرأ الخبر ادناه :

صدقت وزارة المالية الاتحادية مبلغ (482) مليون و(297) ألف و(750) جنيهاً (بالجديد) لشراء (35) سيارة فخمة لصالح مجلس السيادة الانتقالي ، بغرض استخدامها في الضيافة الرئاسية والمتابعة والمأموريات ، واختارت الأمانة العامة لمجلس السيادة شركة (بست إنفست منت) للاستيراد والتصدير لشراء السيارات بلا عطاءات ، بمخالفة بائنة لنصوص قانون الشراء والتعاقد للعام 2010 ، بعد أن طلب القصر شراء (70) سيارة ، صدقت منها المالية (50‎%‎) ، تعللاً بتراجع إيرادات الدولة بسبب ظروف جائحة كورونا ، وذكرت مصادر موثوقة أن استشراء ظاهرة الشراء من دون عطاءات في أجهزة الدولة أصبح ظاهرة شائعة في الآونة الأخيرة ، وأن ذلك التجاوز شمل معظم واردات الدولة من السلع الاستراتيجية.

يذكر أن وزارة المالية عجزت عن الوفاء بعدة مطالبات قدمها الصندوق القومي للإمدادات الطبية لاستيراد أدوية منقذة للحياة ، كما اضطرت لمخاطبة محفظة السلع الاستراتيجية لتوفير مبلغ (79) مليون دولار لاستيراد مشتقات بترولية بسبب عدم وجود رصيد كافٍ من العملات الأجنبية في الحساب الرئيسي للوزارة في البنك المركزي.

انها فضيحة كبرى تقع فيها وزارة المالية تستحق عليها المحاسبة والتقريع اذ كيف توافق على هذا المبلغ لصرفه فى امر ليس مهما وغير ذى بال ولا يشكل أى درجة فى سلم الاولويات بينما تعجز الوزارة عن توفير مبلغ عاجل لشراء ادوية منقذة للحياة ووقود ؟ كيف يستقيم هذا الكلام الاعوج ياترى؟

امر آخر لابد من التوقف عنده وهو ما ورد فى الخبر من شراء هذه السيارات بدون اتباع نظام ارساء العطاءات مما يشكل مخالفة تستوجب المساءلة وايقاع العقوبة على الجهة التى ارنكبت هذا الجرم .

وكما يلزم ان تساءل وزارة المالية عن هذا الخطأ الفادح يلزم ايضا توجيه لوم بل تقريع الى مجلس السيادة الذى يطلب سبعين سيارة فخمة فى هذه الظروف العصيبة ، ويعتبر هذا التصرف من السيادى ومن وزارة المالية تعميقا للازمة المالية وزيادة لمعاناة الناس.