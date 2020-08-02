القبض على وزير بريطاني سابق بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن الشرطة ألقت يوم السبت القبض على نائب بالبرلمان البريطاني ووزير سابق، لم تذكر اسمه، بعد تلقيها بلاغا يتهمه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والتقييد القسري.

وقالت الصحيفة إن امرأة في العشرينات من عمرها، وهي موظفة سابقة في البرلمان، أبلغت الشرطة بأنها تعرضت لاعتداء وأُجبرت على ممارسة الجنس.

وذكرت شرطة العاصمة البريطانية أنها تلقت الجمعة مزاعم تتعلق بأربع وقائع منفصلة فيما بين يوليو/ تموز 2019 ويناير / كانون الثاني 2020، بحسب بحسب “رويترز”.

وقال بيان الشرطة “تم إلقاء القبض على رجل في الخمسينات من عمره اليوم السبت الموافق الأول من أغسطس للاشتباه بارتكابه (جريمة) اغتصاب”.

وقالت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء السبت إنه تم الإفراج عن النائب بكفالة بعد احتجازه في مركز شرطة بشرق لندن ومن المقرر عودته في منتصف هذا الشهر.

ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل أخرى حول هوية الرجل المحتجز أو مهنته.