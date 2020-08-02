لا خير في امريكا وساذج من يثق فيها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من المعروف ان العالم تتقاسمه التحالفات والمحاور ، وكل يسعى الى اجتذاب الاخرين لصفه وكسبهم الى جانبه حتى ان كان ذلك على سبيل التنافس والاضرار بالاخر المقابل ، ومع ان هذا هو الوضع العام إلا ان هناك بعض الدول لاترى لزاما عليها ان تؤطر نفسها فى اطار أو تضع نفسها ضمن حلف معين يجعلها بالضرورة جزء من مواجهة هذه الاحلاف اوالتجمعات ، وترى هذه الدول ان بامكانها ان تقف على مسافة واحدة من الجميع فلا هى فى حلف صارم مع هذا ولا هى ضد ذاك وانما تحاول قدر استطاعتها التزام الحياد وعدم الدخول فى المآزق التى تفرضها التحالفات ، ولاتقبل هذه الدول ان تكون جزءا من صراعات التحالف ، ولا شك ان هذا وبالذات فى زماننا هذا ربما كان صعب التحقق خاصة فى ظل البلطجة والصلف الامريكى الذى يقول كل من ليس معى فهو ضدى ، وهذا المنطق الاعوج هو ما سارت عليه امريكا

وتبنته وارادت ان تتعامل به مع الاخرين منذ زمن طويل وإن كان قد ظهر للعلن مع إعلان الرئيس بوش له غداة هجمات 11سبتمبر والان يسير عليه ويطبقه بظلم واستبداد الرئيس ترامب .

ونحن نتلمس طريقنا لبناء دولتنا يخرج علينا احد المنهزمين نفسيا الظانين من فرط سذاجتهم – ان احسنا الظن بهم – فى امريكا خيرا وينصحنا بالانضمام للمحور الامريكى لانه افضل لنا ، ونقرأ ذلك فى الخبر التالى :

كشف المستشار الاقتصادي مع الاتحاد الاوروبي وبنك التنمية الاسلامي بروفسير التجاني ميرغني الامين عن ان هناك محورين يتناطحان علي موارد السودان وان اي منهما يري ان يكون له دور اكبر فيما يجري في السودان سياسيا.

وقال ان المحور الخليجي الامريكي والمحور الفرنسي او الاوروبي الافريقي ناصحا الفترة الانتقالية ان تميل الي المحور الخليجي إلامريكي باعتباره الافيد للسودان

ونقول لسيادة المستشار أى خير يمكن ان يأتينا من امريكا ؟ اليست هى ام الشرور ومركز الطغيان ؟ اليس من الافضل لنا ان نلتزم سياسة متوازنة ونقف على مسافة واحدة من الجميع ؟ اليس من الافضل لنا ان نكون محايدين ان استطعنا ؟ وإن لم نتمكن من الوقوف على الحياد واصبح صعبا علينا ذلك الا يكون من الافضل لنا الابتعاد عن امريكا ، وان لا ننغمس فى وحلها ولا نضع انفسنا فى جرابها ؟

دعونا نفكر فى طريقة تجعلنا نبعد انفسنا عن امريكا وشرورها ، وهذا هو الخير يا حضرة المستشار ، وانا نستطيع القول بملئ الفم لاخير فى امريكا ، وساذج من يثق فيها.