أخطاء صاحبت صلاة العيد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لابد ان يعى الناس بشكل اساسى ان العيد مناسبة للتصافى والتسامح لا التطرف والخطاب الذى يحمل طابع الالغاء والهجوم على الاخرين ، والاخطر من ذلك استخدام منابر المساجد لنشر ثقافة التطرف وتغذية النفوس بالارهاب ، وهذا ما حدث يوم العيد فى احد المساجد بحى السلمة فى الخرطوم ، ويقع المسجد بالقرب من شارع الرازى المتفرع من محطة الخيارى ، وهذا يعنى ان المنطقة ككل منطقة تركز سكانى ، وعليه من الخطأ السماح لاى جهة بنشر ثقافة الكراهية وسط الاحياء كما فعل أمام هذا المسجد المعروف بانتمائه للمذهب الوهابى ، وهو مذهب يتبنى التطرف والغاء الاخر والكراهية .

فى خطبة صلاة العيد والناس تجتمع فى المسجد لتصلى ثم تهنئ بعضها خاطبهم الامام ومن منبر المسجد بإنه اذا ذبح لك اضحيتك بعثى أو جمهورى أو نصرانى فلا يحل اكلها لأن ذبيحة هؤلاء لا تحل بحسب قوله ، ولابد من رفض هذا القول فالجمهورى والبعثى مسلمون تحل ذبيحتهم وليس كما وضعهم هذا الوهابى المتطرف مع النصرانى الذى لاتحل ذبيحته.

وفى الصحافة مربع 26 كانت هناك مشكلة اخرى افسدت عليهم بهجة العيد السعيد ، و ذلك عبر الصراع الذى نشب بين بعض الشباب وامام مسجد الحى اثر حديثه عن موضوع سياسى فى خطبة العيد لم يعجبهم ، وقبل ان نقول ماهو هذا الموضوع لابد من التأكيد على ان الاعتداء على أمام المسجد ومنعه من مواصلة خطبته ونزع مكبرات الصوت منه امر خاطئ لايمكن القبول به بغض النظر عن ماهو هذا الموضوع كما اسلفنا.

يقول الخبر ان سكان مربع 26 الصحافة أو بالاحرى جيران مسجد الحى وهم يؤدون صلاة العيد استغربوا من أمام الصلاة وهو يتحدث عن التعديلات على القانون الجنائى التى جرت مؤخرا واثارت جدلا واسعا بين فى الشارع ، وقد احتج بعض الشباب على تناول الامام لهذا الموضوع فى الصلاة مستنكرين ان يتعرض له ، ولم يقفوا عند هذا الحد بل تطور الأمر الى نزعهم مكبرات الصوت من الامام واشتبكوا معه مما احدث هرجا ومرجا عاليا وصخبا اخرج صلاة العيد من شكلها المعتاد ، والاسوأ ان هتافات وهتافات مضادة حدثت فى المسجد وهو امر غريب دخيل علينا وغير مسبوق ، ويستدعى الوقوف بوجهه ومنعه من التكرار .

ونقول ليس لائقا الاعتداء على امام المسجد خاصة وهو يلقى الخطبة فهذا اعتداء على حرمة المسجد ، ولابد من ايقاف هذا العبث ، وليس لاحد ان يقوم بهذا الفعل القبيح ، وليس مقبولا الحديث عن اعتراض الشباب على مضمون الخطبة فلهم ان يردوا على ذلك بندوات أو محاضرات أو تعقيب بعد الصلاة أو يكتبوا مقالات أو تقوم لجنة المسجد باقالته ، أى شكل من أشكال الرد لكن ليس سليما ما أتوه من تصرف .

انها أخطاء صاحبت صلاة العيد فى بعض مساجد الخرطوم ولابد من ايقاف هذا العبث ومنع تكراره.