توقعات بانتهاء السطوة الامريكية على العالم .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان بدأ العالم اعتماد الدولار كعملة اساسية للتبادلات الدولية واجراء المقاصة بين الجميع افرادا وشركات ودولا عبر الدولار فى المرتبة الاولى والهيمنة الامريكية على العالم تتزايد خاصة مع إبتعاد الادارات الامريكية المتعاقبة عن الانصاف ، وبشكل عام يمكن القول وبوضوح ان الادارات الامريكية المتعاقبة لم تتصف العدل وكانت دوما تضغط على الاخرين فى اى اختلاف معهم وتشهر بوجههم سيف العقوبات وتتم مصادرة اموالهم التى يتم تحويلها لهم عبر الانظمة المالية الدولية التى تمر دورتها حتما عبر البنوك الامريكية لان الدولار الامريكى هو العملة المعتمدة لاجراء هذه التعاملات ، وكانت امريكا بعيدة جدا عن الانصاف والعدالة وهى تهدد بعقوباتها حتى اولئك الذين لايختلفون معها وانما ايضا بعض حلفائها وتخيرهم بين مقاطعة من تقاطعه او ستشمله هو العقوبات ايضا ويخشى كثيرون من تضرر مصالحهم بفعل التهديدات الامريكية لذا فانهم يطبقون عقوبات لايقتنعون بها. او لنقل انهم يشاركون امريكا فى حربها على الاخرين دون اقتناع منهم والنماذج على ذلك كثيرة .

ونجد بعض الدول تسعى الى الخروج من السيطرة الامريكية سواء عبر اعتماد عملات اخرى غير الدولار للتبادل التجارى كما تفعل الان تركيا وايران من جهة وايران والهند من جهة اخرى ، وايضا تسعى دول كايران وروسيا والصين والهند الى اعتماد عملة قد تكون الرويل الروسى او اليوان الصينى للتبادل بينها مما يعنى بشكل اساسى اضعاف سطوة الدولار وبالتالى اضعاف الهيمنة الامريكية الظالمة على العالم .

وما يجرى التخطيط له عند البعض ان يتم التوافق بين كل دول العالم على ايجاد وسيلة مقبولة وليست حتى عملة احد الدول وتكون هذه الوسيلة ذات قيمة فى ذاتها وهذا مايرجح العودة الى اعتماد الذهب كضمانة لحفظ الحقوق وان يكون الوسيلة الاساسية للتبادل والعملة المطروحة من الجميع ، وان تم هذا فستكون النهاية الفعلية للهيمنة الامريكية الظالمة ، ولن تجد امريكا ما تضغط به على الاخرين ولن يكون بمقدورها ممارسة سياستها وفرض العقوبات على البعض وتهديد اخرين بها لانه لن تكون هناك فرصة لاى عقوبات يتم فرضها حيث ليس فى يد امريكا ما تماؤس به الضغط على الغير .

وهناك من توقعوا ان يستأنف الذهب دوره من جديد في النظام النقدي العالمي ، أي عودة دول العالم إلى معيار الذهب ، وهذا ليس غريبا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم

ومن هؤلاء الذين توقعوا عودة الذهب لتسيد الساحة الخبير الاقتصادى بيتر شيف الذى يرجح ان ترتفع اسعار المعادن النفيسة فى المستقبل القريب ، وقال شيف إن أسعار الذهب والفضة تشهد ارتفاعا ، وهناك تحركات كبيرة في الذهب والفضة قادمة . وأضاف أن الذهب يعد منافسا قويا للدولار خاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتياطيات , محذرا من أن العملة الأمريكية على وشك الانهيار، وعندما سيحدث ذلك سيحل الذهب مكان الدولار فى التعاملات المالية الدولية , ونصح الخبير الاقتصادي الجميع بالابتعاد عن الدولار قبل فوات الأوان ، وقال إن المعدن الأصفر سيستأنف دوره في النظام النقدي العالمي ، حيث سيعود العالم إلى معيار الذهب سواء أراد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ذلك أم لا.

العالم ككل يتوق الى يوم تنتهى فيه السطوة الامريكية التى لامعنى له ، وليت العالم يسرع فى هذه الخطوة وصولا الى النتيجة المطلوبة حتى تنتهى فزاعة العقوبات التى تسعى امريكا الى التهديد بها فى كل حين.