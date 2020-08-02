آثار سالبة صاحبت أمطار الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ منتصف نهار اليوم الاول للعيد ولمدة أربع وعشرين ساعة والامطار الغزيرة تهطل فى ولاية الخرطوم وعدد من الولايات ، اذ شهدت مختلف المناطق فى عدد من الولايات نزول المطر على مرات متعددة ، والى هنا والامر طبيعى ، لكن الامر الذى اتعب الناس وسبب لهم المشاكل هذه الاثار التى ترتبت على المطر فقد امتلأت الشوارع الى حد التخمة وفاضت ورجعت المياه الى البيوت فى بعض المناطق مما هدد بانهيارها ، وهذا الامر تسببت فيه التصرفات الخاطئة للمواطنين ، فالمجارى ومصارف المياه يتم التعدى عليها باستمرار مما اوقع الناس فى هذه المشكلة ، ولابد ان نراعى هذه المسألة ونصل الى علاج لها والا فلن ينصلح حالنا ، ومن المعروف ان الناس هم المطالبون بتطبيق هذا الأمر وعليهم مراقبة انفسهم وإن يمنعوا التعدى على مجارى المياه ، ولابد ان تنتشر هذه الثقافة وتصبح هى سلوك الناس ولاينتظروا الحكومة ان تقوم بهذا العمل.

ومع هذه الامطار كان اداء منسوبى الطوارئ فى الكهرباء دون المطلوب اذ كان يلزم ان ينتبهوا الى ان هذه الظروف تقتضى ان يشمروا ويتصدوا لحل أى مشكلة تعترض طريقهم لكنهم يتباطؤون ولايسرعون الاجابة لمناشدة الناس اصلاح الاعطال ، وقد شهدت عديد المناطق مشاكل كان يلزم ان تتصدى لها فرق الطوارئ لكنها بكل آسف تأخرت عن اداء واجبها مما ضاعف معاناة الناس.

وتزامنا مع هذه الامطار الكثيرة والاثار التى ترتبت عليها هناك أناس غير محترمين استغلوا الظروف التى مرت بالناس وتصرفوا بما لايلتقى مع الخلق القويم فهاهم اصحاب المواصلات العامة يضاعفون القيمة المرتفعة أصلا ويتعاملون بطريقة سيئة جدا وهم يقفون فى المحطات ويفرضون السعر الجديد البعيد عن المنطق والناس متكدسون فى المواقف وفيهم المضطر لأن يركب ، وكان يلزم فى هذه الظروف الصعبة ان تتحرك شركة مواصلات ولاية الخرطوم وتنزل بصاتها للعمل حتى تقطع الطريق أمام الجشعين الذين يستغلون الظروف ويوجهونها للضغط على الناس ، وكان باستطاعة الحكومة ان تقوم بهذا الامر لكنها لم تفعل مما زاد من مشاكل الناس وفاقم الازمة وزاد معاناة الناس.

انها بعض الاثار السالبة التى صاحبت الامطار

فى ولاية الخرطوم ولابد ان يعمل الجميع على وضع حد لهذه السلوكيات الغير حسنة .