التصدي للاستكبار نهج الاحرار .. بقلم محمد عبد الله

الخليج 365:

لا شك ان من حق اى جهة ان تسعى لتطوير نفسها علميا واكتساب سبل التقدم التكنلوجى والصناعى وعلى جميع الاصعدة دون ان يكون لاى احد كائنا من كان الحق فى الحجر عليها أو منعها واعاقتها والا كان معتديا ظالما مستبدا يمارس الإستكبار والعنجهية ، وسيكون من حق الدولة الممنوعة حقها فى السعى للتطور واكتساب ناصية التقدم العلمى والتكنلوجى ان تحارب ان استطاعت لانتزاع هذا الحق ، وعلى الجميع ان يقفوا بوجه من يسعى لمنع غيره من اكتساب سبل التطور .

ان من يسعى لارتقاء سلالم التطور والتقدم والإبداع والإنتاج من خلال تنمية قدراته ومهاراته واستغلال امكانانه وتوظيف مقوماته التى يمتلكها لهو جدير بالاحترام والمساندة والوقوف معه واحترام حقه هذا ، وما نشهده اليوم من مواجهة قوية ومتجددة بين إيران وامريكا ، وضغط مستمر لايتوقف

من واشنطون بكل ماتملك من وسائل على طهران انما يأتى فى جانب منه لارغام إيران على التخلى عن تقدمها العلمى وتطورها التقنى وايقاف ابحاثها النووية ووضع حد لتطوير قدراتها الصاروخية لكن اصرار إيران على رفض الوصاية وعدم قبولها بالخضوع والابتزاز ورؤيتها الواضحة بإنه ليس لاى احد الحق فى مجرد الحديث عن هذا الأمر ناهيك عن الطلب منها ان تقبل ، هذه الاسباب جعلت امريكا وبعض من يتبعون لها أو أوليك الذين يخشونها جعلتهم يكثفون ضغوطهم على إيران حتى بلغت هذه الضغوط حدا غير مسبوق فى العالم ، وهى فى الحقيقة عمل ارهابى منظم ، وحرب موجهة ضد هذا الشعب الرافض للهيمنة والواقف بقوة بوجه الإستكبار .

ان وقوف إيران بوجه هذه الهجمة الغير قانونية ولا اخلاقية هو وقوف قوى ويشهد العالم كل يوم ازدياد الشعب الايرانى اصرارا على موقفه ومضيا فى طريقه مواجها لامريكا باعتبارها الوجه الابرز الاستكبار العالمى ، وهو موقف يلزم ان تستهدى به الشعوب المستضعفة التى تنتهك حرماتها وتسرق ثرواتها ويتم الاعتداء عليها كل يوم دون ان تستطيع رد المعتدى ، ولو ان هذه الشعوب صمدت ووقفت فى وجه المستكبرين وواجهتهم واعترضت عليهم لكان لها ما ارادت ولحفظت نفسها وثرواتها ومواردها.

ان مواجهة الإستكبار سبيل يلزم ان يحتذيه كل حر شريف رافض للخنوع والخضوع والاستسلام فهل تستطيع دول كثيرة ان تحذو حذو إيران وتقف بوجه الإستكبار وتنتزع حقوقها عنوة ؟ نتمنى ان يتحقق ذلك وهو امر ليس صعبا مطلقا لو توفرت لهذه الدول الارادة الحرة والكرامة والعزة.