عناوين الاخبار السياسية السودانية بتاريخ اليوم الاحد 2 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عناوين سياسية :

حمدوك يرحب بتصريحات وزير الخارجية الامريكي حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

غوتيرس يعبر عن قلقه إزاء تصاعد العنف بإقليم دارفور في السودان

صديق يوسف يكشف معلومات مُثيرة عن استقالته من لجنة إزالة التمكين

حركة تحرير السودان تكشف تفاصيل أحداث برونقا

السودان: اتفاق صلح بين الفلاتة والرزيقات

مناع: قوش التقى حمدوك بأديس أبابا وعرض الاطاحة بالنظام

السيول دمرت السد السوداني.. لكن المخاوف تتجه إلى “النهضة”

السودان: تصريح مهم لوالي كسلا

مسار : الشعب السوداني مقبل على مرحلة خطيرة وسيناريوهات مختلفة ومعقدة

لجنة صيادلة السودان المركزية تؤكد استمرارها في هياكل تجمع المهنيين

خبير مصري يكشف ملابسات انهيار سد بوط السوداني وعلاقته بسد النهضة

السودان: وفد شعبي سوداني يزور سد النهضة

السودان يؤكد استعداده لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية لرفعه من قائمة الارهاب

والي الجزيرة : دور متعاظم للقوات النظامية في الدولة المدنية

وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبي

السودان: تفاصيل اجتماع قوش بحمدوك ورجل اعمال باثيوبيا لاطاحة البشير

والي شرق دارفور َ: ثورة ديسمبر جاءت لتنشد الأمن والسلام

والي الجزيرة : جئنا لنخدم لا لنحكم

مجلس الوزراء يرحب بتصريحات بومبيو حول رفع اسم السودان من قائمة الارهاب

الخرطوم ترحب بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي وتؤكد استعدادها لشراكة مفيدة مع واشنطن

السودان يرحب بتصريحات “بومبيو” ويعلن الاستعداد للعمل لإغلاق ملف الإرهاب

السودان: زيادة في تعرفة المياه بالجزيرة

السودان: ماذا قال مجلس الوزراء عن تصريحات بومبيو بشأن قائمة الإرهاب؟

لجنة صيادلة السودان المركزية تنفى صحة ما نشره تجمع المهنيين السودانيين

السودان: مناع يكشف تفاصيل مثيرة عن لقاء (قوش وحمدوك) لإسقاط البشير

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة :الانتقام والتشفي عمره لن يقود البلاد للأمام

*الصادق المهدي في خطبة العيد: يدعو لتكوين جبهة الخلاص الوطني من الوسط السياسي بإنحياز المنظومة الأمنية وتحالف انتخابي بتأييد إقليمي ودولي*

الخرطوم وباريس : الدعم الثمين للمرحلة الانتقالية

محمد الماحي يكتب تعين الولاة.. فتيل أزمة!!

جريدة امريكية “الديكتاتور الذي شن الحرب على دارفور سقط لكن القتل والمجازر مستمرة”

بريطانيا تدعم استئناف المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

جريدة لندنية :إعدام 28 ضابطا عام 1990: وجع سوداني عمره 30 عاما يلاحق البشير..عائلات سودانية تروي نضالها للعثور على رفات ضباط رمضان

العنف المستمر في إقليم دارفور يحرم أكثر من 14 ألف طفل من الغذاء والرعاية

اسحق فضل الله يكتب ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻴﺪ

ترحيب غير رسمي في السودان بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

حميدتي يتهم جهات داخل السودان بـ«عرقلة» السلام..المهدي ينتقد «تفرّد» حمدوك ويصف الفترة الانتقالية بـ«الفاشلة»

هل تم التراجع عن تعيين والي كسلا الجديد صالح عمار بعد تأجيل تسليم مهامه في الولاية ؟

الصادق المهدي في خطبة العيد: تكوين قوى الوسط السياسي للتخلص من براثن الإسلاموية والعلمانوية

الميرغني يدعو لدعم الحكومة الانتقالية لحين قيام انتخابات

الجيش السوداني ينظم حملة “عيدك علينا”ويوزع هدايا ووجبات طعام

بعد إخراج دخان ..هجوم مسلح على منطقة برونقا جنوب مدينة كاس جنوب دارفور ومحتجون يحرقون مركز شرطة وينهبون مخزن السلاح بعد اشتباكات

صحيفة بريطانية : التعديلات القانونية تنقذ أكثر من 100 طفل سوداني من الاعدام

بالفيديو: صلاح مناع يكشف تفاصيل لقاء أديس أبابا بين صلاح قوش وحمدوك ومو