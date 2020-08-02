عاجل.. تعرف على إجمالي حالات كورونا والمتعافين بالسودان

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الأحد 2 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بالاضافة الى 6 وفيات، وتعافي 18 حالة، وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم السبت، وفقا لنتائج الفحوصات ليومي 30-31 يوليو 2020.
وبذلك يرتفع اجمالى العدد التراكمي للاصابات منذ بداية الجائحة في السودان 11738 والوفيات إلى 752، فيما بلغت جملة المتعافين 6137 متعافيا.
وأشار التقرير الوبائي إلى أن 11 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة الـ 18 ولاية بالبلاد.
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