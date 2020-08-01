شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علنت الفنانة عائشة الجبل على صفحتها بموقع “فيس بوك” عن ظهورها أيام عيد الأضحى المبارك. و أعلنت الفنانة عن ظهورها مع الشاعرة داليا الياس في ثاني أيام العيد على قناة الهلال السودانية. و الجدير بالذكر التغيير الذي خضعت لهالفنانة عائشة الجبل و الشاعرة داليا الياس بعد خضوعهما لجلسات تجميلية والذي أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “بالنيو لوك الجديد” عائشة الجبل و داليا الياس تطلان على الشاشة أيام العيد المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.