لوشي المبارك تدعو بدعوات “عنيفة” علي هذا الشخص في يوم عرفة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شرت المذيعة المثيرة للجدل آلاء المبارك (لوشي) على صفحتها بموقع “فيس بوك” دعاء بمناسبة يوم عرفة المبارك. و كتبت الإعلامية الدعاء: (اللهم ببركة هذا اليوم خذ بثأري ممن ظلمني ,اللهم ضيق عليه مسالك العافيه, واجعل جزاء ظلمه في عافيته, اللهم أنت تعلم الظالمين اللهم إني ادعوك أن تجعل كيد من ظلمني في نحره فإنه لايعجزك يارب العالمين اللهم من

كادني فكده الآن واجعل تدبيره تدميره.. اللهم احصهم عددا.. واقتلهم بددا.. ولا تغادر منهم أحدا ما داموا في ظلمهم وبغيانهم مستمرون اللهم ارني فيهم يوما أسودا… عاجلا غير آجل .. اللهم أرني فيهم عجائب قدرتك .. وما ذلك على الله بعزيز.. اللهم

انتقم لي منهم في مالهم وصحتهم وعافيتهم وابناءهم) و أضافت لوشي: “حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الواحد كان نفسو يسامح كل من اذاه بس مافي شخص بيستحق” و علق المتابعين على الدعوات التي أطلقتها المذيعة و وصفوها بأنها دعوات “عنيفة” و أن اليوم هو يوم للتسامح.