رحيل نجم الكرة السودانية والمريخ (إبراهومة الكبير)

الخليج 365 : انتقل إلى رحمة مولاه، نجم الكرة السودانية ونادي المريخ السابق الكابتن إبراهيم محمد علي (إبراهومة الكبير) بعد صراع مع المرض. ويعتبر اللاعب الراحل من أشهر نجوم الكرة السودانية ونادي المريخ لما قدمه من مستوى فني نال به شهرة واسعة وسط أقرانه آنذاك. ويُعرف عن الراحل بأنه لاعب وسط مميز، وصانع ألعاب ماهر قادر على منح الفرص الذهبية للمهاجمين لتسجيل الأهداف.

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