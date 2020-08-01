شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ألجم الإعلامي القطري، جابر الحرمي، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، برد مزلزل ذكره فيه بلجوء الإمارات للأمير تميم بن حمد للوساطة مع تركيا إبان محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
جاء ذلك، بعد أن وجه قرقاش، رداً ناعماً على تهديدات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والتي توعد فيها بمحاسبة الإمارات على ممارساتها في ليبيا ودعمها للانقلابي الليبي خليفة حفتر.
وقال قرقاش، في تغريدة رصدتها “وطن”: “التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده، منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي”.
وأضاف قرقاش: “العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي”.
بدوره، ألجم الإعلامي القطري جابر الحرمي، الوزير الإماراتي، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: ” ومن دعم انقلاب تركيا الفاشل 2016 أليست الامارات الذي أتى محمد بن زايد وإخوانه بعد 24 س.زحفا إلى قطر طلبا لوساطة تميم بن حمد مع أردوغان”.
وأضاف الحرمي: “ثم من أعطاكم أنتم توكيلا لقتل الشعوب ودعم الانقلابات وتقسيم البلدان، وتركيا تحدثت من خلال وزير دفاعها فليخرج وزير دفاعك يرد عليه”.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي قطري يُلجم أنور قرقاش بعد تطاوله على هيبة الدولة التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.