السعودية تعيد ٦ بواخر ماشية ونفوق أعداد كبيرة في رحلة العودة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الامين العام للغرفة القومية للمصدرين نادر الهلالي رجوع ٦ بواخر جديدة محملة بحوالي ١٢٠ الف راس من الماشية بعد وصولها الموانئ السعودية في اليومين الماضيين. وقال الهلالي ان تكرار عملية راجع الماشية امر في غاية الخطورة وضرر كبير للدولة والمصدرين وللقطاع بصورة عامة. وأشار الهلالي إلى نفوق عدد مقدر في رحلة العودة وضياع مبالغ كبيرة من النقد الاجنبي في ظل حاجة البلاد الماسة للعملات الاجنبية لمواجهة حاجة البلاد لاستيراد السلع الاستراتيجية. وقال نادر ان السوق السعودي سوق تقليدي ومضمون للسودان إلا أننا نفقد هذا السوق وبسرعة نتيجة للاهمال وعدم الالتزام بالمطلوبات والمعايير المتعلقة بالجودة. وأضاف: السوق السعودي ليس حكرا على السودان فهنالك دول أخرى منافسة مثل استراليا والصومال وغيرها، وإذا أحسنا إدارة هذا الملف سيكون لنا نصيب الأسد في هذا السوق للجودة والرغبة في المواشي السودانية لدى المستهلك السعودي وتفوقنا بالمراعي الطبيعية. وشدد الهلالي على ضرورة المحاسبة لكل من شارك في التسبب في ارجاع شحنات المواشي والاهتمام بهذا الملف على مستوى رئاسة الوزراء ورئاسة اللجنة الاقتصادية ولأن قضية ارجاع شحنات المواشي قضية امن قومي وحتى يتسنى لهذا القطاع الحيوي والهام النهوض والقيام بدوره المطلوب برفد الخزينة العامة بمليارات الدولارات.