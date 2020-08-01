عاجل.. ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة داخل البلاد

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السبت 1 أغسطس 2020
رصد المجلس القومي للدفاع المدني، ارتفاعا في مناسيب النيل، عقب هطول الأمطار بمناطق متفرقة من البلاد.
وقال المجلس إنه يبذل جهودا كبيرة في تقديم المساعدات، ومتابعة التنبؤ والرصد، وحصر الخسائر.
وطلب من المواطنين توخي الحذر في التعامل مع الكهرباء أثناء الأمطار، وفي القيادة بطرق المرور السريع لتلافي السيول والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ودعت وزارة الداخلية لاتخاذ كافة درجات الحذر، خصوصا المتاخمين في السكن لضفاف نهر النيل والقاطنين في مناطق السيول.
وقالت وكالة "أ ف ب"، إن الأمطار الغزيرة في ولاية النيل الأزرق في جنوب - شرق البلاد، أدت إلى انهيار سد وتدمير مئات المنازل.
وقالت المسؤولة المحلية في الولاية نسيبة فاروق، في اتصال مع "فرانس برس" إن السد انهار يوم الخميس في منطقة بوط ما أسفر عن "تدمير 600 منزل وتعرض منازل أخرى إلى الفيضان"، مشيرة إلى أن السكان نجحوا في مغادرة منازلهم.
وأضافت فاروق: "لا فكرة دقيقة لدينا بعد عن الأضرار بسبب عجزنا عن الوصول إلى المنطقة".
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن السد كان يحوي 5 ملايين متر مكعب من مياه الشرب والري.
ويشهد السودان عادة أمطارا غزيرة بين يونيو وأكتوبر، وتواجه البلاد سنويا مخاطر الفيضانات.
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