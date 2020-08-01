عاجل| والي شمال كردفان يتلقى رسائل هامة.. ما مضمونها؟

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السبت 1 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تلقى والي ولاية شمال كردفان خالد مصطفى آدم تهاني عيد الاضحى المبارك بقصر الضيافة من أعضاء حكومة الولاية والإدارة الأهلية والأحزاب والقوى السياسية ورجالات الدين الإسلامي والدين المسيحي والمفوضيات وقيادات القطاعات الرياضية وأعيان المجتمع واللجان.
وأكد الوالي أن فرصة العيد مناسبة للتصافي والتوافق مشيرا إلى الانسجام والتعاون بين كافة مكونات الولاية مضيفا بأن المرحلة تتطلب تضافر الجهود للعبور بالبلاد إلى الاستقرار التام والتطلع نحو التنمية .
وجدد وإلي شمال كردفان الاهتمام بتوفير الخدمات المواطن الضرورية وتنمية وتطوير الولاية.
كما تلقى الوالي تهاني العيد من قائد ثاني الفرقة الخامسة مشاة والوحدات ومن مدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه القوات النظامية في الحفاظ على تماسك واستقرار البلاد.
وعبر الوالي عن إمتنانه لدور الأجهزة الأمنية في حماية الأمن والمساهمة في خفض الجريمة.
من جهتهم عبر المتحدثون عن صادق الأمنيات للولاية بالتقدم والازدهار مؤكدين دعمهم ووقوفهم مع الوالي .
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