عاجل.. رسالة مفاجئة من والي الجزيرة

السبت 1 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 قدم الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة تهاني عيد الأضحي المبارك والهدايا صباح اليوم للمرضي والمرافقين بمستشفي مدني التعليمي ومستشفي الأورام (الذرة) وللأطفال فاقدي السند بدار الأمل يرافقه الدكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة .

Advertisements وأكد الوالي أن زيارته تأتي تجسيدا لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة تجاه تلمس هموم قضايا المواطنيين وقال :" جئنا لنخدم لا لنحكم " وأعلن إلتزامه بمعالجة قضايا القطاع الصحي والنهوض به ودعم دار الأمل للأطفال فاقدي السند لتطلع بمسؤلياتها علي الوجه الأكمل . من جانبه استعرض مدير عام وزارة الصحة الجهود والخدمات التي تقدمها المستشفيات والمراكز المتخصصة والكوادر والأطر الصحية لتقديم الخدمة الصحية والطيبة لمواطني الولاية والولايات المجاورة وبعض دول الجوار مبشرا باستكمال المحارق الطبية في القريب العاجل للقضاء علي مشكلة النفايات بالمؤسسات العلاجية والصحية بالولاية . فيما عبر عدد من المرضي والمرافقين عن سعادتهم بالزيارة وما قدمته من دعم معنوي ومادي للمرضي جسدت معاني التغيير الذي شهدته البلاد.

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