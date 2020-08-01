غرفة المصدرين: تكرار عملية راجع الماشية أمر في غاية الخطورة وضرر كبير للدولة والمصدرين

الخليج 365 :

أكد الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين نادر الهلالي، رجوع 6 بواخر جديدة محملة بحوالي 120‪ ألف رأس من الماشية بعد وصولها الموانيء السعودية في اليومين الماضيين، واصفاً تكرار عملية راجع الماشية امر في غاية الخطورة وضرر كبير للدولة والمصدرين وللقطاع بصورة عامة، مشيراً إلى أن نفوق عدد مقدر في رحلة العودة وضياع مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي في ظل حاجة البلاد الماسّة للعملات الاجنبية لمواجهة حاجة البلاد لاستيراد السلع الاستراتيجية.

وقال الهلالي في تعيم صحفي اليوم السبت، إن السوق السعودي تقليدي ومضمون للسودان، إلا أن فقدان السوق وبسرعة نتيجة للإهمال وعدم الالتزام بالمطلوبات والمعايير المتعلقة بالجودة، وأشار إلى أن السوق السعودي ليس حكراً على السودان، فهنالك دول اخرى منافسة مثل أستراليا والصومال وغيرها اذا أحسنت إدارة الملف سيكون للسودان نصيب الأسد في السوق للجودة والرغبة في المواشي السودانية لدى المستهلك السعودي وتفوقنا بالمراعي الطبيعية، وشدد الهلالي، على ضرورة المحاسبة لكل من شارك في التسبب في إرجاع شحنات المواشي والاهتمام بالملف على مستوى رئاسة الوزراء و رئاسة اللجنة الاقتصادية، موضحاً أن قضية إرجاع شحنات المواشي قضية أمن قومي وحتى يتثنى للقطاع الحيوي والمهم النهوض والقيام بدوره المطلوب في رفد الخزينة العامة بمليارات الدولارات.