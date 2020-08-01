كيف يمكن أن ترفع أمريكا الحصار عن السودان؟.. بقلم م. نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

امريكا دولة مؤسسات راسخة نعم ، وهي مؤسسات تسيطر عليها الصهيونية نعم، والديمقراطية الامريكية ديمقراطية جميلة وتتيح الحريات نعم، لكن الحريات للبيض اولا ثم لمن لايقول لا للصهاينه قبل اولا ( يعني سوبر فوق درجة اولا). الكونجرس هو الذي يشرع القوانين الثابته واما الحكومات التي تنتخب كل اربع سنوات هي مؤسسات تنفيذية تقيد اعمالها تشريعات الكونجرس .

لاحظت ان هناك الكثير من الكتاب عندنا فرحوا لان بومبيو تشفع لنا عند الكونجرس حتي ترفع امريكا العقوبات عنا، وتشفع بومبيو سينظر له الكونجرس كما ينظر لقول اي مواطن امريكي .

انا في اعتقادي ان بومبيو قال ذلك في هذا التوقيت حتي يكسب اصوات السودانيين الامريكان ومن يتعاطف معهم في الانتخابات القادمة لحزبه، لان الامريكان اهل مصالح وليسوا اهل عواطف.

اذن والحال كذلك يجب علي سفارتنا في واشنطن وعلي السودانيين الامريكيين ان يعلونها صريحة انهم سيصوتوا لمرشحي الحزب الذي سيلنزم برفع الحظر عن السودان وذلك سيجعل نواب الكونجرس من كل حزب ان يقبلوا بذلك الشرط لضمان اصوات السودانيين ومن سيتعاطف معهم من الامريكان وهذا طبعا يتطلب ان يقوم كل سوداني في امريكا بشرح حقيقة الظلم الذي وقع علي افراد شعب السودان جراء الحصار الذي طبق علينا بلا ذنب جنيناه فليس هناك مواطن سوداني كوز يحتفظ بحقوق المراة الشرعية، او غير كوز مؤمن بعظمة الكنداكات علي طريقة (ليديز فرست) قد ارهب امريكيا بدليل ان حبيب شباب الثورة السفير الامريكي كان يفترش الارض ويفطر مع الشباب فطور رمضان بامان تام ولم يمسه احدا بسوء، هذه واحدة . الثانية ان الصين وايران اتفقتا علي استبعاد الدولار من تعاملاتهما التجارية وستنضم لهما تركيا وباكستان وروسيا والبقية ستأتي يعني لا تستعجلوا وابدأوا أجمعوا في اليوان بدل الدولار ، وهذا معناه ان الحظر الامريكي قريبا سيصبح لا معني له .

في خارح هذا الاطار نقول عن تعيين الولاة بالذات في الشرق، هل لم يجد د. حمدوك في ابناء كسلا والقضارف من الكفاءات التي ساهمت في ثورة ديسمبر غير هذين الرجلين؟ نحن في مرحلة انتقالية توافقية واي شخص يريد ان يمكن لحزب معين سينكشف امره وسيعزل نفسه وحزبه.

واخيرا نقول للاشخاص الذين لا شعبية لهم ويعلمون انهم لن ينتخبوا عن طريق عد اصوات صناديق الاتتخابات: انتم انما تعطلون مسيرة الديمقراطية في السودان فقط لا اكثر وتضرون بمصالح الشعب ومهما طال الزمن سيحسم امر الحكم بالانتخابات ولكن قبل ذلك اذا حدث ما لا نريده ان يحدث فان الشعب سينتقم ممن يتأمر عليه ولذك فكروا في ائتلافات لاحزابكم الصغيرة لعلكم تشمون ما تشتهون من رائحة السلطة عن طريق احزاب اكبر ، لن يفيدكم التحالف مع حركات متمردة فاقدة للشرعية .