مصرع(13) شخصاً وإصابة(15) أخرين في حادث مروري مؤلم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى (13)شخص مصرعهم فيما أصيب نحو(15)اخرين في تصادم حافلة ركاب مع دفار بالقرب من قرية الدناقلة بولاية الجزيرة وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان الحادث وقع بسبب القيادة بطيش واهمال ومحاولة التخطي الخاطي وذلك بالقرب من نقطة عبور العريبات جوار قرية الدناقلة حيث حاول سائق مركبة دفار متجه من الغرب الي الشرق بطريق المرور السريع مدني القضارف تخطي مركبة وفقد السيطرة علي سيارته وانحرفت يسارا لتصطدم بحافلة ركاب تسير في الاتجاه المعاكس ونتج عن ذلك وفاة (13) شخص من ضمنهم سائقي المركبتين وعدد4أفرادمن الشرطة برتبة الجندي بالزي الرسمي يتبعون لشرطة التعدين كانوا من ضمن ركاب الحافلة وإصابة نحو( 15) شخص آخرين بالاذي الجسيم وفور وقوع الحادث تحركت قوة من شرطة المرور وقامت بإسعاف المصابين للمستشفي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة ونقل الجثامين للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بدائرة الإختصاص بالرقم 130 تحت المواد 58/ 66من قانون المرور وسحب المركبتين وفتح الطريق أمام حركة السير. المادة السابقة جريدة بريطانية : هل ينقذ تصدير الذهب اقتصاد السودان من الانهيار؟ المقالة القادمة دس الطحنية.. بقلم العيكورة

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