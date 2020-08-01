إرجاع (6) شحنات صادر ضأن من قبل السلطات السعودية

الخليج 365 :

أعادت السلطات السعودية، (6) شحنات صادر ضأن خلال الأسبوع الماضي بسبب نقص نسبة المناعة المتفق عليها بين الجانبين بـ(40%).

وقالت مصادر لـ(السوداني)، إن اعداد المواشي يرجّح بأنها تفوق الـ(50) ألف رأس.

وأكد مدير إدارة المحاجر بوزارة الثروة الحيوانية، د يحيى علي سبيل، أن إرجاع شحنات الصادر. فان الوزارة في انتظار التقرير الرسمي المفصل من قبل السلطات السعودية، وستقف الوزارة ميدانياً على حقيقة الأوضاع، وسوف تعقد اجتماعاً لمناقشة الأمر واتخاذ القرار المناسب.

وقال يحيى لـ(السوداني)، إن كل المواشي مناعتها فوق الـ(40) ولم يتم شحن أي مواشٍ نسبتها أقل.

وقال المصدر مبارك الجاك، لـ(السوداني)، إن هناك (6) شحنات رجعت من (8) تم تصديرها مؤخراً، بسبب المناعة ويقدر عددها بأكثر من (50) ألف رأس، وتضررت (شخصياً بإرجاع 5 آلاف رأس)، وحمّل مسؤولية إعادة الشحنات للجهات المختصة السودانية، وذكر أن عينات فحص الحيوان قبل تصديره تكون نسبة عالية، ولكن يتفاجأ المصدرون بنسب متدنية من قبل السلطات السعودية)، داعياً لمناقشة الأمر ومراعاة مصلحة البلاد والمحافظة على مواردها من (الإهمال والضياع)، وزاد: لا يو جد مسؤول يتخذ القرار الصحيح، مشيراً الى أن قرار تحديد نسبة المناعة ألحق الضرر بقطاع صادر الماشية.