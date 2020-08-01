كليب(بكاي) للفنان محمد عيسى

الخليج 365 :
حقق فيديو كليب جديد الفنان محمد عيسي الذي يحمل عنوان (بكاي) نسبة مشاهدة عالية ولاقت الاغنية رواجا كبيرابسبب كلماتها التي اعتبرها البعض بسيطة وجاذبة وكذلك القالب اللحني الخفيف للاغنية ،الاغنية من كلمات وألحان الشاعر امجد حمزة ،
من جانبه أوضح الفنان محمد عيسي وفق صحيفة السوداني بأنه لم يتوقع هذا الانتشار و النجاح الكبير الاغنية التي وصفها بالمميزة والجميلة،مشيرا لأعمال فنية اخري ستشهدها الساحة قريبا وستكون بمثابة مفاجأة لجمهوره
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