- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 1 أغسطس 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
حفزت التغييرات والتعديلات القانونية الاخيرة في السودان اذاعة مونت كارلو الى ان تعد برامج متكاملة تقدم على مدار الاسبوع حول المراة و السودان، وفقا لمديرة الاذاعة الفرنسية.
وقالت سعاد الطيب مديرة الاذاعة في حوار مع وكالة السودان للانباء يبث على مواقع سونا المختلفة ان الاذاعة اعدت إذاعة برامج متنوعة عن السودان تُقدم على مدار إسبوع كامل، وان هذا القرار جاء على إثر التعديلات القانونية الأخيرة التي تختص ، و اعتبرت الاستاذة سعاد هذه التعديلات مدخلا لفتح الباب على أوجه الحياة في السودان.
وقالت سعاد الطيب في حوار مع سونا إن هذه القوانين تحفظ للمرأة كرامتها لاسيما وأنها كانت العلامة الفارقة في الثورة السودانية، وأضافت سعاد أن الجمهور السوداني هو الأكثر تفاعلا مع الإذاعة من المستمعين في الدول العربية.
وتشير سونا الى أن إذاعة مونتي كارلو توقفت لمدة إثنتي عشر عاما عن البث في السودان وعادت من جديد بعد التغير السياسي الذي حدث في البلاد إثر ثورة ديسمبر ٢٠١٨.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إذاعة عالمية تخصص أسبوعا برامجيا عن السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.