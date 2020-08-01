عاجل.. إذاعة عالمية تخصص أسبوعا برامجيا عن السودان

السبت 1 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

حفزت التغييرات والتعديلات القانونية الاخيرة في السودان اذاعة مونت كارلو الى ان تعد برامج متكاملة تقدم على مدار الاسبوع حول المراة و السودان، وفقا لمديرة الاذاعة الفرنسية.



وقالت سعاد الطيب مديرة الاذاعة في حوار مع وكالة السودان للانباء يبث على مواقع سونا المختلفة ان الاذاعة اعدت إذاعة برامج متنوعة عن السودان تُقدم على مدار إسبوع كامل، وان هذا القرار جاء على إثر التعديلات القانونية الأخيرة التي تختص ، و اعتبرت الاستاذة سعاد هذه التعديلات مدخلا لفتح الباب على أوجه الحياة في السودان.

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وقالت سعاد الطيب في حوار مع سونا إن هذه القوانين تحفظ للمرأة كرامتها لاسيما وأنها كانت العلامة الفارقة في الثورة السودانية، وأضافت سعاد أن الجمهور السوداني هو الأكثر تفاعلا مع الإذاعة من المستمعين في الدول العربية.

وتشير سونا الى أن إذاعة مونتي كارلو توقفت لمدة إثنتي عشر عاما عن البث في السودان وعادت من جديد بعد التغير السياسي الذي حدث في البلاد إثر ثورة ديسمبر ٢٠١٨.