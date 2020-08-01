عاجل.. مصرع وإصابة 28 بحادث مروع في السودان

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السبت 1 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
اصطدمت شاحنة مسرعة كانت تحاول تجاوز سيارة بحافلة ركاب على طريق سريع شمالي السودان، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 15، حسبما ذكرت السلطات.
وقالت الشرطة السودانية إن الحادث وقع قرب قرية دنقلا على نهر النيل، على بعد حوالي 800 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم.
وكانت الشوارع زلقة حيث هطلت أمطار غزيرة وهبت ريح عاتية شديدة في معظم أنحاء البلاد، مما تسبب في فيضانات شديدة في بعض المدن.
وأظهرت صور متداولة عبر الإنترنت مركبتين كبيرتين مدمرتين ومنقلبتين على جانب الطريق.
وقال مسؤولون إن السائقين و4 ضباط شرطة كانوا على متن الحافلة من بين القتلى، فيما نقل المصابون الـ15 إلى المستشفى، حيث ورد أن بعضهم في حالة حرجة.
وتشيع حوادث السيارات في السودان، غالبا ما تكون نتيجة للطرق سيئة الصيانة وقلة تطبيق قوانين المرور.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن حوادث الطرق قتلت أكثر من 10 آلاف شخص في السودان عام 2018.
وفي مايو قتل 57 شخصا وأصيب أكثر من 20 شخصا على طريق سريع في منطقة دارفور، في حادث تصادم بين شاحنة محملة بالركاب وشاحنة مقطورة.
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