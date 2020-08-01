والي الجزيرة المدني يدعو مواطني الولاية لطي الخلاف ونبذ الفرقه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هنأ الدكتور عبد الله إدريس والي ولاية الجزيرة الأمة الإسلامية قاطبة وجميع أهل السودان وولاية الجزيرة خاصة بحلول عيد الفداء المبارك سائلاً المولى عز وجل ان يعيده والسودان يعيش رخاء وأن يعم الإستقرار والسلام والتنمية كل ربوع الوطن في ظل ثورة ديسمبر المجيدة التي جسدت معاني التضحية والفداء من أجل بناء سودان العزة والكرامة.

وقال الوالي إن العيد يأتي والبلاد تستشرف بداية تأسيس هياكل السلطة المدنية التي ضحى من أجلها الشهداء بدمائهم الغالية سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء والعوده الحميده للمفقودين والصحة والعافية للجرحى والمصابين.

كما دعا الدكتور عبد الله إدريس مواطني الولاية لطي الخلاف ونبذ الفرقه والجهوية والإلتفاف حول الجزيرة والعمل على تنميتها لتعود قاطرة للإقتصاد الوطني عبر مشروع الجزيرة العملاق الذي سنبذل كل الجهود بالتنسيق مع إدارته والمزارعين للنهوض به .