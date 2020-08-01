القوات المسلحة تنظم حملة “عيدك علينا”ويوزع هدايا ووجبات طعام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نظمت القوات المسلحة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حملة ” عيدك على علينا” ووزعت وجبات وهدايا لدور المسنين ودور الأطفال فاقدي السند. وقدمت هدايا وملبوسات وتكملة احتياجات مثل أسرة ومرات وملابس وهدايا للأطفال لـ ” دار المايقوما ، ودار المسنين ، دار المسناتو دار الحماية السجانة”. كما قدمت وجبات طعام لقاطني الشوارع في مدن الخرطوم الثلاث” الخرطوم، وبجري وأم درمان”.

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