الميرغني: دعمنا لهذا الخيار الانتقالي لم يمنعنا من التنبيه الى الاخطاء السابقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل مرشد الختمية في بيان له بمناسبة عيد الأضحى المبارك بدعم الحكومة الانتقالية حتى تؤدي دورها لحين قيام انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية .

وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل

بيان من مولانا السيد محمد عثمان الميرغني

رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل مرشد الختمية

بمناسبة عيد الأضحي المبارك .

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يطيب لنا أن نتقدم لجماهير الشعب السوداني بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الَأضحى المبارك ، داعين الله ان يعيده على الجميع بالخير والنماء ، وللأمتين العربية والاسلامية باليمن والبركات.

وننتهز هذة السانحة لندعو أبناء الشعب السوداني في هذا الظرف الدقيق إلى نبذ الفرقة والشتات ، وتحقيق الوفاق الوطني الشامل الذي طالما نادينا به باعتباره المخرج الوحيد لاستقرار السودان ، وندعو كافة القوى السياسية في البلاد الى تحكيم صوت العقل والحكمة حماية للبلاد من الانزلاق الى المجهول ، كما نطالب الجميع للاصطفاف حول مشروع إجماع وطني يجنب البلاد الضياع .

إننا ندعو الجميع لإتاحة الفرصة للحكومة الانتقالية حتى تؤدي دورها لحين قيام انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية . يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه .

إن دعمنا لهذا الخيار الانتقالي لم يمنعنا من التنبيه الى الاخطاء السابقة التي قسمت البلاد ، وافسدت مستقبل السلام والوحدة فيها ، والاقصاء قصير النظر للتيارات الوطنية ، ولقد ظللنا نرفض كل معززات الاستبداد ، من تقييد للحريات وتزوير للانتخابات وانتهاك للحقوق وسياسة شق الاحزاب السياسية . وتصعيد الخلافات القبلية والعنصرية والتكتلات العدوانية .

إننا ندعو الله أن يجنب البلاد الفتن ماظهر منها ومابطن ، وأن يوفقنا جميعا أن نعمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .

والله الموفق وهو المستعان ،،،