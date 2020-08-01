ترحيب غير رسمي في السودان بتصريحات بومبيو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مصادر صحفية في الخرطوم، إنه لم يصدر رد فعل رسمي على تصريحات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، بينما رحب مراقبون بالتصريحات الأمريكية واعتبروها بداية لانفتاح البلاد على المجتمع الدولي وفق مراسل قناة الغد.

وأوضحت المصادر أن السودان حرم خلال السنوات الماضية من العديد من الميزات، جراء وضعه في قوائم الإرهاب، ما ترك أثرا اقتصاديا وأمنيا على مسيرة التقدم.

وأضافت المصادر قائلا “تصريح بومبيو هو تصريح معتبر لدى الحكومة السودانية وسوف تلقي التصريحات وهذه المبادرة صدى من قبل الحكومة خصوصا بعد تعثر عملية التعويضات الخاصة بـسفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا، إبان استضافة السودان لزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنه يؤيد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي كلمة له أمام الكونجرس ذكر بومبيو أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب سيصب في مصلحة السياسة الخارجية الأمريكية، معتبراً أن الانتقال السلمي الذي تعيشه الخرطوم فرصة “تاريخية ونادرة”.