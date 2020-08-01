موقع الخليج 365 يهنئ الشعب السوداني بعيد الاضحى المبارك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تزف أسرة تحرير موقع الخليج 365 أسمى آيات التهاني للشعب السوداني والأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج اعمالهم ويحفظهم ، ويتقبل من الجميع الطاعات والعبادات، وأن يحف بلادنا بالخيرات ويبعد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع جائحة كورونا وأن يجعل كيد أعداءنا في نحرهم وأن لا يسلط علينا من لا يرحمنا.

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